Суд подтвердил отказ ЦИК регистрировать лидера Компартии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Верховный Суд признал правомерность отказа ЦИК в регистрации кандидата на пост президента Украины от Коммунистической партии Петру Симоненко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
В своем решении Суд отметил, что кандидат от запрещенной партии не может быть зарегистрирован на выборах. Коммунистическая партия Украины запрещена по закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.
Истец Симоненко в апелляции требовал признанания противоправности отказа ЦИК в его регистрации кандидатом. Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал. Верховный Суд согласился с этим решением.
Ранее УНН сообщал, что ЦИК отказала Петру Симоненко, выдвинутого Коммунистической партией Украины, в регистрации кандидатом на пост президента на очередных выборах.