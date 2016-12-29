Лідера талібів у Пакистані засудили до страти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Військовий суд Пакистану засудив чільного ватажка руху Талібан з округу Сват до страти, передає УНН із посиланням на ВВС.
Муслім Хан, колишній речник бойовиків, засуджений за вбивства 31 людини, зокрема мирних жителів і правоохоронців, сказано у вердикті військових.
Він став одним із восьми "терористів", чий смертний вирок підтвердив командувач збройних сил Пакистану генерал Кумар Джавед Бажва.
Військові суди були встановлені після різанини в школі Пешавара в 2014 році.
Термін їхніх повноважень вибігає наступного тижня і військові суди припинять існування.
Муслім Хан був публічним обличчям Талібану в окрузі Сват від 2007 року.
Суди військових трибуналів засекречені, а підсудних утримують у закритих військових закладах, а не в звичайних тюрмах.
За інформацією авторитетного пакистанського видання Dawn, за два минулі роки військові суди розглянули понад 270 справ.
Вони виголосили вироки смерті 161 підсудному, а 116 отримали різні строки ув'язнення, здебільшого - довічного.