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Лидера талибов в Пакистане приговорили к смертной казни

Лидера талибов в Пакистане приговорили к смертной казни

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Военный суд Пакистана приговорил предводителя движения Талибан из округа Сват к смертной казни, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Муслим Хан, бывший спикер боевиков, осужденный за убийства 31 человека, в том числе мирных жителей и правоохранителей, говорится в вердикте военных.

Он стал одним из восьми "террористов", чей смертный приговор подтвердил командующий вооруженными силами Пакистана генерал Кумар Джавед Бажва.

Военные суды были введены после резни в школе Пешавара в 2014 году.

Срок их полномочий истекает на следующей неделе и военные суды прекратят существование.

Муслим Хан был публичным лицом Талибана в округе Сват с 2007 года.

Суды военных трибуналов засекречены, а подсудимых содержат в закрытых военных заведениях, а не в обычных тюрьмах.

По информации авторитетного пакистанского издания Dawn, за два прошедших года военные суды рассмотрели более 270 дел.

Они вынесли смертные приговоры 161 подсудимому, а 116 получили различные сроки заключения, в основном - пожизненные.

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