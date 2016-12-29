Лидера талибов в Пакистане приговорили к смертной казни
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Военный суд Пакистана приговорил предводителя движения Талибан из округа Сват к смертной казни, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Муслим Хан, бывший спикер боевиков, осужденный за убийства 31 человека, в том числе мирных жителей и правоохранителей, говорится в вердикте военных.
Он стал одним из восьми "террористов", чей смертный приговор подтвердил командующий вооруженными силами Пакистана генерал Кумар Джавед Бажва.
Военные суды были введены после резни в школе Пешавара в 2014 году.
Срок их полномочий истекает на следующей неделе и военные суды прекратят существование.
Муслим Хан был публичным лицом Талибана в округе Сват с 2007 года.
Суды военных трибуналов засекречены, а подсудимых содержат в закрытых военных заведениях, а не в обычных тюрьмах.
По информации авторитетного пакистанского издания Dawn, за два прошедших года военные суды рассмотрели более 270 дел.
Они вынесли смертные приговоры 161 подсудимому, а 116 получили различные сроки заключения, в основном - пожизненные.