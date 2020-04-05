Лідерку клубу з Рівного названо кращою баскетболісткою сезону української Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Лідерку команди "Рівне-ОШВСМ" Вікторію Шматову визнано "MVP" сезону в жіночій Суперлізі з баскетболу, інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Гравчиня отримала голоси від тренерів “Київ-Баскета”, “Динамо-НПУ” та організаторів чемпіонату і виявилася кращою за Христину Філевич з “Київ-Баскет” та Ганну Рульову також з “Київ-Баскет”.
У середньому вона набирала 19,9 очка, 4,9 підбирання, 3,9 передачі за матч.
Раніше найкращим захисником чемпіонату визнали Юлію Мусієнко з одеського “ІнтерХіму”, форвардом — Філевич з “Київ-Баскета”, центровою — Вероніку Любінець з “Київ-Баскет”, а найкращим молодим гравцем — Тетяну Гаврильчик з Рівного.
Заважимо, що через пандемію коронавірусу чемпіонат України серед команд жіночої Суперліги було дочасно завершено.