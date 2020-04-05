Лидера клуба из Ровно назвали лучшей баскетболисткой сезона украинской Суперлиги

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64169 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 75812 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 89138 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 87119 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104135 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87416 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102887 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105922 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130976 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130328 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Лидера клуба из Ровно назвали лучшей баскетболисткой сезона украинской Суперлиги

Лидера клуба из Ровно назвали лучшей баскетболисткой сезона украинской Суперлиги

Киев  •  УНН

 • 12131 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Лидера команды "Ровно-ОШВСМ" Викторию Шматову признали "MVP" сезона в женской Суперлиге по баскетболу, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.

Виктория получила голоса от тренеров "Киев-Баскет", "Динамо-НПУ" и организаторов чемпионата и оказалась лучше Кристины Филевич из "Киев-Баскет" и Анны Рулевой также из "Киев-Баскет".

В среднем она набирала 19,9 очка, 4,9 подбора, 3,9 передачи за матч.

Ранее лучшим защитником чемпионата признали Юлию Мусиенко из одесского "ИнтерХима", форвардом - Филевич из "Киев-Баскет", центровой - Веронику Любинец из "Киев-Баскет", а лучшим молодым игроком - Татьяну Гаврильчик из Ровно.

Мешает, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Украины среди команд женской Суперлиги было досрочно завершено.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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