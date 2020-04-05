Лидера клуба из Ровно назвали лучшей баскетболисткой сезона украинской Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Лидера команды "Ровно-ОШВСМ" Викторию Шматову признали "MVP" сезона в женской Суперлиге по баскетболу, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.
Виктория получила голоса от тренеров "Киев-Баскет", "Динамо-НПУ" и организаторов чемпионата и оказалась лучше Кристины Филевич из "Киев-Баскет" и Анны Рулевой также из "Киев-Баскет".
В среднем она набирала 19,9 очка, 4,9 подбора, 3,9 передачи за матч.
Ранее лучшим защитником чемпионата признали Юлию Мусиенко из одесского "ИнтерХима", форвардом - Филевич из "Киев-Баскет", центровой - Веронику Любинец из "Киев-Баскет", а лучшим молодым игроком - Татьяну Гаврильчик из Ровно.
Мешает, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Украины среди команд женской Суперлиги было досрочно завершено.