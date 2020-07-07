Лідер жіночої збірної України з баскетболу визначилась із новим клубом

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Баскетболістки збірної України Аліна Ягупова та Людмила Науменко підписали контракти на сезон 2020/2021 з турецьким клубом “Чукурова”. Про це передає ФБУ, повідомляє УНН.

Минулий сезон Ягупова провела в іншому турецькому клубі “Фенербахче”, у складі якого була визнана MVP в жіночій Євролізі.

У 18 матчах минулого сезону чемпіонату Туреччини Ягупова набирала в середньому 18,9 очка, робила 5,0 підбирання, 4,2 передачі та 1,9 перехоплення.

Також українка відіграла 13 матчів в Євролізі, набираючи 21,3 очка, роблячи 5,7 підбирання, 5,4 передачі та 1,9 перехоплення.

Варто відзначити, що вони вже грали за цей клуб у сезонах 2017/18 та 2018/19.

Нагадаємо, що Ягупову, яка є лідером збірної України та ставала найрезультативнішою баскетболісткою туру, раніше пов’язували з переходом в новосибірське “Динамо”.

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