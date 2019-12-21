Українка стала найрезультативнішою баскетболісткою туру Євроліги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Турецька команда "Фенербахче" капітана збірної України Аліни Ягупової перемогла на виїзді "Жирону" в матчі групового етапу Євроліги (62:57), повідомляє УНН з посиланням на ФБУ та сайт змагань.
Українка вкотре стала найрезультативнішою на майданчику. Цього разу вона набрала за 34:02 хвилини ігрового часу 28 очок, 4 підбирання, 2 передачі, 3 перехоплення при 7 втратах.
Серед восьми матчів восьмого туру Євроліги показник Ягупової в 28 очок став найвищим серед усіх баскетболісток (27 очок у американки Джонс з БК "Прага").
Зауважимо, що на зимову перерву "Фенербахче" пішов одноосібним лідером – 6 перемог у восьми матчах.