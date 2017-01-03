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Лідер "Зеніту" А.Вітсель продовжить кар'єру в чемпіонаті Китаю

Лідер "Зеніту" А.Вітсель продовжить кар'єру в чемпіонаті Китаю

Київ • УНН

 • 8362 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Петербурзький "Зеніт" домовився з клубом "Тяньцзінь Цюаньцзянь" про трансфер свого провідного футболіста, півзахисника збірної Бельгії Акселя Вітселя, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Представник китайського чемпіонату заплатив "Зеніту" (очолює Мірча Луческу) за найкращого футболіста Бельгії взірця 2008 року 20 мільйонів євро.

Примітно, що наставником "Тяньцзінь Цюаньцзянь" є легендарний екс-футболіст італієць Фабіо Каннаваро. Крім того за китайців виступає колишній гравець "Шахтаря" 33-річний Жадсон.

Нагадаємо, що 27-річний А.Вітсель, який розпочинав кар'єру в "Стандарді" і "Бенфіці", виступав за "синьо-біло-блакитних" з вересня 2012 року. Він провів 180 офіційних матчів у складі "Зеніту", відзначився 22 рази і віддав 13 результативних передач.

Як повідомляв УНН, півзахисник "Челсі" Оскар продовжить кар’єру в Китаї.

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