Лидер "Зенита" А.Витсель продолжит карьеру в чемпионате Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Петербургский "Зенит" договорился с клубом "Тяньцзинь Цюаньцзянь" о трансфере своего ведущего футболиста, полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Представитель китайского чемпионата заплатил "Зениту" (возглавляет Мирча Луческу) за лучшего футболиста Бельгии образца 2008 20 млн евро.
Примечательно, что наставником "Тяньцзинь Цюаньцзянь" является легендарный экс-футболист итальянец Фабио Каннаваро. Кроме того за китайцев выступает бывший игрок "Шахтера" 33-летний Жадсон.
Напомним, что 27-летний А.Витсель, который начинал карьеру в "Стандарде" и "Бенфике", выступал за "сине-бело-голубых" с сентября 2012 года. Он провел 180 официальных матчей в составе "Зенита", отличился 22 раза и отдал 13 результативных передач.
Как сообщал УНН, полузащитник "Челси" Оскар продолжит карьеру в Китае.