Лідер збірної України не зіграє у спарингу з Італією

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Наставник "жовто-блакитної" збірної Андрій Шевченко розповів нові деталі щодо кадрової ситуації в стані національної команди перед грою із збірною Італії, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Команда номер один".

"Ні, ніякого ажіотажу навколо цього поєдинку не існує. І для нас, і для суперника матч носить характер підготовки до виступів у Лізі націй. Ось коли ми зіграємо на офіційному рівні, тоді буде зовсім інша історія. В першу чергу - це підготовка команди до поєдинку з Чехією. У той же час, ми плануємо, що на поле вийдуть багато хто з хлопців, які останнім часом мало грали за збірну. Ми хочемо ще раз перевірити їх можливості", - наголосив Шевченко.

Він також прокоментував пошкодження Андрія Ярмоленка, який пропустить зустріч зі "скуадра адзуррою".

"Він (Ярмоленко – ред.) летить з нами на цю гру, але на поле не вийде. У Андрія - мікротравма, і найближчими днями він присвятить тому, щоб усунути усі свої проблеми. Сподіваємося, що до матчу з Чехією Ярмоленко буде готовий", - зауважив тренер.

Нагадаємо, що збірна України вже прибула до Генуї, де завтра змагатиметься із командою під орудою Роберта Манчіні – Італією.

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