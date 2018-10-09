Лидер сборной Украины не сыграет в спарринге с Италией

"Нет, никакого ажиотажа вокруг этого поединка не существует. И для нас, и для соперника матч носит характер подготовки к выступлениям в Лиге наций. Вот когда мы сыграем на официальном уровне, тогда будет совсем другая история. В первую очередь - это подготовка команды к поединку с Чехией. В то же время, мы планируем, что на поле выйдут многие из ребят, которые в последнее время мало играли за сборную. Мы хотим еще раз проверить их возможности", - подчеркнул Шевченко.

Он также прокомментировал повреждение Андрея Ярмоленко, который пропустит встречу со "Скуадры адзурры".

"Он (Ярмоленко - ред.) летит с нами на эту игру, но на поле не выйдет. У Андрея - микротравма, и в ближайшие дни он посвятит тому, чтобы устранить все свои проблемы. Надеемся, что к матчу с Чехией Ярмоленко будет готов" , - отметил тренер.

Напомним, что сборная Украины уже прибыла в Геную, где завтра сразится с командой под руководством Роберта Манчини - Италией.