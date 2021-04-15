Лідер захисту “Шахтаря” пропустить поєдинок із “Динамо”

Деталі

Луїш Каштру вже награє склад на матч з “Динамо”, але команді точно не допоможуть травмовані Євген Коноплянка та Ісмаїлі.

31-річний бразилець не грав з 11 березня. Ісмаїлі повертався в загальну групу 8 квітня, але потім 12-го знову займався індивідуально.

Доповнення

Українське “класіко” пройде 17 квітня на НСК “Олімпійський”.