Лідер захисту “Шахтаря” пропустить поєдинок із “Динамо”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Захисник “Шахтаря” Ісмаїлі не зможе взяти участі в матчі 22-го туру чемпіонату України проти “Динамо”. Про це інформує пресслужба “гірників”, передає УНН.
Деталі
Луїш Каштру вже награє склад на матч з “Динамо”, але команді точно не допоможуть травмовані Євген Коноплянка та Ісмаїлі.
31-річний бразилець не грав з 11 березня. Ісмаїлі повертався в загальну групу 8 квітня, але потім 12-го знову займався індивідуально.
Доповнення
Українське “класіко” пройде 17 квітня на НСК “Олімпійський”.