Лидер защиты "Шахтера" пропустит поединок с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Защитник “Шахтера” Исмаили не сможет принять участие в матче 22-го тура чемпионата Украины против “Динамо”. Об этом сообщает пресс-служба “горняков”, передает УНН.
Детали
Луиш Каштру уже наигрывает состав на матч с “Динамо”, но команде точно не помогут травмированные Евгений Коноплянка и Исмаили.
31-летний бразилец не играл с 11 марта. Исмаили возвращался в общую группу 8 апреля, но затем 12-го снова занимался индивидуально.
Дополнение
Украинское “классико” пройдет 17 апреля на НСК “Олимпийский”.