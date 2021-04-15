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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 109050 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 164685 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 167941 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 249866 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 291653 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 153583 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142164 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лидер защиты "Шахтера" пропустит поединок с "Динамо"

Лидер защиты "Шахтера" пропустит поединок с "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 13831 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Защитник “Шахтера” Исмаили не сможет принять участие в матче 22-го тура чемпионата Украины против “Динамо”. Об этом сообщает пресс-служба “горняков”, передает УНН.

Детали

Луиш Каштру уже наигрывает состав на матч с “Динамо”, но команде точно не помогут травмированные Евгений Коноплянка и Исмаили.

31-летний бразилец не играл с 11 марта. Исмаили возвращался в общую группу 8 апреля, но затем 12-го снова занимался индивидуально.

Дополнение

Украинское “классико” пройдет 17 апреля на НСК “Олимпийский”.

Украинские Национальные Новости

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спорт

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