Лідер Rammstein Тілль Ліндеманн скасував концерти в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Лідер німецького гурту Rammstein Тілль Ліндеманн скасував свої концерти в Москві та Новосибірську. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram співака.
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Концерти були заплановані на грудень 2022 року.
Ліндеманн планував у листопаді 2022 року влаштувати концерти у Києві, Ризі, Празі та Братиславі. А ось грудневі концерти в Новосибірську та Москві позначені як скасовані. У Новосибірську співак мав виступити 5 грудня. Причина скасування усіх концертів не називається.
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"Я не можу розважати вас, поки в Києві гинуть люди", – Оксимірон виступив проти війни і сказав, що скасовує концерти у Росії.