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Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отменил концерты в России

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отменил концерты в России

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 марта. УНН. Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн отменил свои концерты в Москве и Новосибирске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram певца.

Подробности

Концерты были запланированы на декабрь 2022 года.

Линдеманн планировал в ноябре 2022 устроить концерты в Киеве, Риге, Праге и Братиславе. А вот декабрьские концерты в Новосибирске и Москве отмечены как упраздненные. В Новосибирске певец должен был выступить 5 декабря. Причина отмены всех концертов не разглашается.

Напомним

"Я не могу развлекать вас, пока в Киеве погибают люди", – Оксимирон выступил против войны и сказал, что отменяет концерты в России.

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