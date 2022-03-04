Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отменил концерты в России

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Концерты были запланированы на декабрь 2022 года.

Линдеманн планировал в ноябре 2022 устроить концерты в Киеве, Риге, Праге и Братиславе. А вот декабрьские концерты в Новосибирске и Москве отмечены как упраздненные. В Новосибирске певец должен был выступить 5 декабря. Причина отмены всех концертов не разглашается.

Напомним

"Я не могу развлекать вас, пока в Киеве погибают люди", – Оксимирон выступил против войны и сказал, что отменяет концерты в России.