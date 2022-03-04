Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отменил концерты в России
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн отменил свои концерты в Москве и Новосибирске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram певца.
Подробности
Концерты были запланированы на декабрь 2022 года.
Линдеманн планировал в ноябре 2022 устроить концерты в Киеве, Риге, Праге и Братиславе. А вот декабрьские концерты в Новосибирске и Москве отмечены как упраздненные. В Новосибирске певец должен был выступить 5 декабря. Причина отмены всех концертов не разглашается.
Напомним
"Я не могу развлекать вас, пока в Киеве погибают люди", – Оксимирон выступил против войны и сказал, что отменяет концерты в России.