Лідер правлячої партії Грузії: президент не має права говорити від імені народу

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Лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе прокоментував скандал навколо весілля за участю родичів міністра закордонних справ росії сергія лаврова у Грузії. Він зазначив, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі не мала права говорити від імені всього народу, і засуджувати приїзд доньки очілька російського мзс.

“Хто запитує Саломе Зурабішвілі, про що говорити? Їй краще подивитися на власний авторитет. Вона сказала, що другий день весілля зірвано і це свого роду перемога грузинського народу.

Саломі Зурабішвілі не має права говорити від імені грузинського народу, коли йдеться про якусь тему, з однієї простої причини: народ Грузії віддав право визначення політики країни "Грузинській мрії". Уряд і парламент – це реальність і президент не має права говорити від імені народу. Тим більше, що вона зовсім не пов'язана з волею людей, які її підтримали у 2018 році", - сказав Кобахідзе.

Він також додав, що такі заяви президента Грузії "є ксенофобськими".

"Коли сам президент веде ксенофобську кампанію, коли вважає зрив другого дня весілля перемогою народу, це ганебно.

Я хочу сказати, що це було весілля людини, яка відзначається антивоєнною позицією, має банер на сторінці у Facebook, який засуджує військову агресію росії в Україні. Зірвати весілля, тим більше весілля людини, ні в чому особливо не винної, подія – несумісна з нашою культурою”.

Раніше Кобахідзе заявляв, що Грузія не підтримує персональні санкції Заходу проти російських чиновників та їхніх сімей і не запроваджуватиме свої.

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Нагадаємо

20 травня стало відомо, що підсанкційна дочка глави мзс рф сергія лаврова приїхала до Грузії, щоб відзначити весілля. На місці проходили протести. Після цього, як повідомлялося, дочка лаврова разом із чоловіком покинули країну.