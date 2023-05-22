Лидер правящей партии Грузии: президент не имеет права говорить от имени народа

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Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе прокомментировал скандал вокруг свадьбы с участием родственников министра иностранных дел россии сергея лаврова в Грузии. Он отметил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не имела права говорить от имени всего народа, и осуждать приезд дочери главы российского мид.

“Кто спрашивает Саломе Зурабишвили, о чем говорить? Ей лучше посмотреть на собственный авторитет. Она сказала, что второй день свадьбы сорван и это своего рода победа грузинского народа.

Саломи Зурабишвили не имеет права говорить от имени грузинского народа, когда речь идет о какой-то теме, по одной простой причине: народ Грузии отдал право определения политики страны "Грузинской мечте". Правительство и парламент – это реальность и президент не имеет права говорить от имени народа. Тем более, что она совершенно не связана с волей людей, которые ее поддержали в 2018 году", - сказал Кобахидзе.

Он также добавил, что такие заявления президента Грузии "являются ксенофобскими".

"Когда сам президент ведет ксенофобскую кампанию, когда считает срыв второго дня свадьбы победой народа, это позорно.

Я хочу сказать, что это была свадьба человека, который отличается антивоенной позицией, имеет баннер на странице в Facebook, который осуждает военную агрессию россии в Украине. Сорвать свадьбу, тем более свадьбу человека, ни в чем особо не виноватого, событие – несовместимое с нашей культурой”.

Ранее Кобахидзе заявлял, что Грузия не поддерживает персональные санкции Запада против российских чиновников и их семей и не будет вводить свои.

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Напомним

20 мая стало известно, что подсанкционная дочь главы мид рф сергея лаврова приехала в Грузию, чтобы отметить свадьбу. На месте проходили протесты. После этого, как сообщалось, дочь лаврова вместе с мужем покинули страну.