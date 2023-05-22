Лидер правящей партии Грузии: президент не имеет права говорить от имени народа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая УНН. Лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Саломе Зурабишвили не имела права комментировать приезд в страну дочери главы российского мид сергея лаврова от имени грузинского народа. Об этом пишет УНН со ссылкой на NewsGeorgia.
Детали
Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе прокомментировал скандал вокруг свадьбы с участием родственников министра иностранных дел россии сергея лаврова в Грузии. Он отметил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не имела права говорить от имени всего народа, и осуждать приезд дочери главы российского мид.
“Кто спрашивает Саломе Зурабишвили, о чем говорить? Ей лучше посмотреть на собственный авторитет. Она сказала, что второй день свадьбы сорван и это своего рода победа грузинского народа.
Саломи Зурабишвили не имеет права говорить от имени грузинского народа, когда речь идет о какой-то теме, по одной простой причине: народ Грузии отдал право определения политики страны "Грузинской мечте". Правительство и парламент – это реальность и президент не имеет права говорить от имени народа. Тем более, что она совершенно не связана с волей людей, которые ее поддержали в 2018 году", - сказал Кобахидзе.
Он также добавил, что такие заявления президента Грузии "являются ксенофобскими".
"Когда сам президент ведет ксенофобскую кампанию, когда считает срыв второго дня свадьбы победой народа, это позорно.
Я хочу сказать, что это была свадьба человека, который отличается антивоенной позицией, имеет баннер на странице в Facebook, который осуждает военную агрессию россии в Украине. Сорвать свадьбу, тем более свадьбу человека, ни в чем особо не виноватого, событие – несовместимое с нашей культурой”.
Ранее Кобахидзе заявлял, что Грузия не поддерживает персональные санкции Запада против российских чиновников и их семей и не будет вводить свои.
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Напомним
20 мая стало известно, что подсанкционная дочь главы мид рф сергея лаврова приехала в Грузию, чтобы отметить свадьбу. На месте проходили протесты. После этого, как сообщалось, дочь лаврова вместе с мужем покинули страну.