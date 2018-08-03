Лідер опозиції Зімбабве переміг на президентських виборах в столиці Хараре

За офіційними даними виборчкому, Чаміса отримав 548 889 голосів, тоді як за чинного президента Еммерсон Мнангагву, що представляє правлячий “Африканський національний союз Зімбабве — Патріотичний фронт” (ЗАНУ- ПФ), проголосували 204 710 виборців. Оголошення результатів в даний час триває.

Як повідомляв УНН, опозиція спровокувала в середу масові заворушення в столиці Зімбабве Хараре. В результаті три людини загинули після того, як військові почали розганяти протестуючих, при цьому був відкритий вогонь бойовими патронами.