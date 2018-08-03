Лідер опозиції Зімбабве переміг на президентських виборах в столиці Хараре
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Лідер опозиційного “Руху за демократичні зміни” (РДЗ) Нельсон Чаміса посів перше місце на президентських виборах в Зімбабве в столичному окрузі Хараре. Про це заявила голова виборчої комісії Прісцилла Чігумба в ході спеціального брифінгу, трансльованого в прямому ефірі південноафриканською державною телекомпанією SABC, повідомляє УНН.
За офіційними даними виборчкому, Чаміса отримав 548 889 голосів, тоді як за чинного президента Еммерсон Мнангагву, що представляє правлячий “Африканський національний союз Зімбабве — Патріотичний фронт” (ЗАНУ- ПФ), проголосували 204 710 виборців. Оголошення результатів в даний час триває.
Як повідомляв УНН, опозиція спровокувала в середу масові заворушення в столиці Зімбабве Хараре. В результаті три людини загинули після того, як військові почали розганяти протестуючих, при цьому був відкритий вогонь бойовими патронами.