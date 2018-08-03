Лидер оппозиции Зимбабве победил на президентских выборах в столице Хараре
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Лидер оппозиционного “Движения за демократические перемены” (ДПП) Нельсон Чамиса занял первое место на президентских выборах в Зимбабве в столичном округе Хараре. Об этом заявила председатель избирательной комиссии Присцилла Чигумба в ходе специального брифинга, транслируемого в прямом эфире южноафриканской государственной телекомпании SABC, сообщает УНН.
По официальны данным избиркома, Чамиса получил 548 889 голосов, тогда как за действующего президента Эммерсона Мнангагву, представляющего правящий “Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт” (ЗАНУ- ПФ), проголосовали 204 710 избирателей. Оглашение результатов в настоящее время продолжается.
Как сообщал УНН, оппозиция спровоцировала в среду массовые беспорядки в столице Зимбабве Хараре. В результате три человека погибли после того, как военные начали разгонять протестующих, при этом был открыт огонь боевыми патронами.