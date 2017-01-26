Лідер опозиції у Мексиці закликав розібратися зі "стіною Трампа" в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Мексиканський лідер лівої опозиції Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав уряд країни звернутися до ООН у зв'язку з намірами президента США Дональда Трампа звести стіну на кордоні з Мексикою, передає УНН з посиланням на Reuters.
Говорячи про стіну, лідер опозиції заявив, що така заява є образою для його країни і закликав до міжнародно-правового впливу.
"Я з повагою припускаю, що уряд Мексики представить позов в ООН проти уряду США за порушення прав людини і расову дискримінацію", - заявив він.
Напередодні президент США Дональд Трамп розпорядився почати підготовку до будівництва стіни на кордоні з Мексикою.
Нагадаємо, Мексика відмовилася платити США за стіну на кордоні.