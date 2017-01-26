Лидер оппозиции в Мексике призвал разобраться со "стеной Трампа" в ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Мексиканский лидер левой оппозиции Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал правительство страны обратиться в ООН в связи с намерениями президента США Дональда Трампа возвести стену на границе с Мексикой, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Говоря о стене, лидер оппозиции заявил, что такое заявление является оскорблением для его страны и призвал к международно-правовому воздействию.
"Я с уважением предполагаю, что правительство Мексики представит иск в ООН против правительства США за нарушение прав человека и расовой дискриминации", - заявил он.
Накануне президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к строительству стены на границе с Мексикой.
Напомним, Мексика отказалась платить США за стену на границе.