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Лідер опозиції Пашинян заявив, що правляча партія Вірменії більше не буде у влади так чи інакше

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Відставка прем’єр-міністра Вірменії Сержа Саргсяна не задовольнила вимог опозиції. Як випливає з прес-конференції для іноземних ЗМІ депутата парламенту від блоку “Елк” Нікола Пашиняна, опоненти чинної влади наполягають на зміні в прем’єрському кріслі і проведення дострокових парламентських виборів, інформує УНН.

Лідер опозиції Пашинян заявив, що правляча партія Вірменії більше не буде у влади так чи інакше

“Оксамитова революція” триває, опозиціонери планують мітинг в середу.

“Не буде ніякої перерви, поки наша революція не дійде до логічного кінця”, — заявив Пашинян.

Лідер протестних акцій пояснив, що готовий говорити зі спікером парламенту Арою Баблояном і главою парламентської фракції Республіканської партії Ваграмом Багдасаряном. Виходячи з його слів, порядок подібних консультацій вже визначено — мирна здача влади.

“Я заявляю, що ніхто з республіканців не може стати прем’єр-міністром”, — заявив Пашинян.

Сам же він висловив готовність очолити кабінет міністрів. “Готовий взяти відповідальність і стати прем’єром, якщо така буде воля народу. У будь-якому випадку ніхто з представників республіканської партії не стане прем’єр-міністром. Час їх правління закінчено”, — сказав опозиційний депутат.

Вибори ж нового прем’єра, на думку Пашиняна, можуть пройти прямо на мітингу. “Це ми дуже просто організуємо на площі: так просто запитаємо або запропонуємо кандидатуру, і народ своєю реакцією і своїм голосом (проголосує)”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, США розраховують тісно співпрацювати з новим урядом Вірменії.

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