Лидер оппозиции Пашинян заявил, что правящая партия Армении больше не будет у власти так или иначе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Отставка премьер-министра Армении Сержа Саргсяна не удовлетворила требований оппозиции. Как следует из пресс-конференции для иностранных СМИ депутата парламента от блока “Элк” Никола Пашиняна, оппоненты действующей власти настаивают на изменении в премьерском кресле и проведения досрочных парламентских выборов, передает УНН.
“Бархатная революция” продолжается, оппозиционеры планируют митинг в среду.
“Не будет никакого перерыва, пока наша революция не дойдет до логического конца”, — заявил Пашинян.
Лидер протестных акций пояснил, что готов говорить со спикером парламента Арой Баблояном и главой парламентской фракции Республиканской партии Ваграмом Багдасаряном. Исходя из его слов, порядок подобных консультаций уже определен — мирная сдача власти.
“Я заявляю, что никто из республиканцев не может стать премьер-министром”, — заявил Пашинян.
Сам же он выразил готовность возглавить кабинет министров. “Готов взять ответственность и стать премьером, если такова будет воля народа. В любом случае никто из представителей республиканской партии не станет премьер-министром. Время их правления закончено”, — сказал оппозиционный депутат.
Выборы же нового премьера, по мнению Пашиняна, могут пройти прямо на митинге. “Это мы очень просто организуем на площади: да просто спросим или предложим кандидатуру, и народ своей реакцией и своим голосом (проголосует)”, — сказал он.
Как сообщал УНН, США рассчитывают тесно сотрудничать с новым правительством Армении.