Лидер оппозиции Пашинян заявил, что правящая партия Армении больше не будет у власти так или иначе

“Бархатная революция” продолжается, оппозиционеры планируют митинг в среду.

“Не будет никакого перерыва, пока наша революция не дойдет до логического конца”, — заявил Пашинян.

Лидер протестных акций пояснил, что готов говорить со спикером парламента Арой Баблояном и главой парламентской фракции Республиканской партии Ваграмом Багдасаряном. Исходя из его слов, порядок подобных консультаций уже определен — мирная сдача власти.

“Я заявляю, что никто из республиканцев не может стать премьер-министром”, — заявил Пашинян.

Сам же он выразил готовность возглавить кабинет министров. “Готов взять ответственность и стать премьером, если такова будет воля народа. В любом случае никто из представителей республиканской партии не станет премьер-министром. Время их правления закончено”, — сказал оппозиционный депутат.

Выборы же нового премьера, по мнению Пашиняна, могут пройти прямо на митинге. “Это мы очень просто организуем на площади: да просто спросим или предложим кандидатуру, и народ своей реакцией и своим голосом (проголосует)”, — сказал он.

Как сообщал УНН, США рассчитывают тесно сотрудничать с новым правительством Армении.