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Лідер німецьких соціал-демократів М.Шульц погодився на переговори про коаліцію

Лідер німецьких соціал-демократів М.Шульц погодився на переговори про коаліцію

Київ • УНН

 • 12256 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Голова партії соціал-демократів Німеччини Мартін Шульц після 8-годинного обговорення з керівництвом партії заявив про коригування своєї позиції і готовність вступити на запрошення президента країни Франка-Вальтера Штайнмайєра у переговори з блоком партій ХДС і ХСС щодо можливого формування уряду. По відомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Зустріч Штайнмайєра з Мартіном Шульцем, Ангелою Меркель і Хорстом Зейєгофером призначена на 30 листопада, повідомив лідер соціал-демократів.

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Шульц, виступаючи перед пресою, заявив при цьому, що будь-яка напрацьована сторонами угода буде поставлена на голосування усіх членів партії і вступить в силу тільки в разі її схвалення. Переговори, за словами Шульца, можуть тривати декількох тижнів.

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Нагадаємо, у ніч на понеділок, 20 листопада, лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер оголосив про вихід з переговорів про створення коаліції, обгрунтувавши це "відсутністю довіри".

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