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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 62049 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 41455 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 52115 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 61584 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 111967 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 139520 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107292 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Лидер немецких социал-демократов М.Шульц согласился на переговоры о коалиции

Лидер немецких социал-демократов М.Шульц согласился на переговоры о коалиции

Киев  •  УНН

 • 12252 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Председатель партии социал-демократов Германии Мартин Шульц после 8-часового обсуждения с руководством партии заявил о корректировке своей позиции и готовность вступить по приглашению президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера в переговоры с блоком партий ХДС и ХСС относительно возможного формирования правительства. По видомляе УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Встреча Штайнмайера с Мартином Шульцем, Ангелой Меркель и Хорстом Зейегофером назначена на 30 ноября, сообщил лидер социал-демократов.

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Шульц, выступая перед прессой, заявил при этом, что любое наработанное сторонами соглашение будет поставлено на голосование всех членов партии и вступит в силу только в случае ее одобрения. Переговоры, по словам Шульца, могут длиться несколько недель.

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Напомним, в ночь на понедельник, 20 ноября, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер объявил о выходе из переговоров о создании коалиции , обосновав это "отсутствием доверия".

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