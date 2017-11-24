Лидер немецких социал-демократов М.Шульц согласился на переговоры о коалиции

Встреча Штайнмайера с Мартином Шульцем, Ангелой Меркель и Хорстом Зейегофером назначена на 30 ноября, сообщил лидер социал-демократов.

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Шульц, выступая перед прессой, заявил при этом, что любое наработанное сторонами соглашение будет поставлено на голосование всех членов партии и вступит в силу только в случае ее одобрения. Переговоры, по словам Шульца, могут длиться несколько недель.

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Напомним, в ночь на понедельник, 20 ноября, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер объявил о выходе из переговоров о создании коалиции , обосновав это "отсутствием доверия".