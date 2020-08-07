Лідер НБА зазнав другої поспіль поразки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. В черговому поєдинку НБА після рестарту сезону гравці “Мілуокі Бакс” протистояли “Бруклін Нетс”, передає кореспондент УНН.
Більшу частину зустрічі лідирували гравці записного аутсайдера — “Нетс”. У вирішальній атаці поєдинку гравці “Нетс” не дали змогу виконати спробу по кільцю опонентам та святкували виграш 119:116.
Примітно, що дебютну гру у своєму 20-му сезоні в НБА провів захисник “Брукліна” Джамал Кроуфорд, який за 6 хвилин приніс команді 5 очок при 3 асистах, але не зумів продовжити матч через отриману травму.
Зауважимо, що це вже друга поспіль поразка для “Мілуокі”, які займають перший рядок в таблиці (54:14). “Бруклін” йдуть сьомими на Сході з 32 виграшами при 35 поразках.