Лидер НБА потерпел второе поражение подряд
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В очередном поединке НБА после рестарта сезона игроки “Милуоки Бакс” противостояли “Бруклин Нетс”, передает корреспондент УНН.
Большую часть встречи лидировали игроки записного аутсайдера — “Нетс”. В решающей атаке поединка игроки “Нетс” не дали возможность выполнить попытку по кольцу оппонентам и праздновали выигрыш 119:116.
Примечательно, что дебютную игру во своем 20-м сезоне в НБА провел защитник “Бруклина” Джамал Кроуфорд, который за 6 минут принес команде 5 очков при 3 ассистах, но не сумел продолжить матч из-за полученной травмы.
Заметим, что это уже второе подряд поражение для “Милуоки”, которые занимают первую строчку в таблице (54:14). “Бруклин” идут седьмыми на Востоке с 32 выигрышами при 35 поражениях.