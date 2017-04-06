Лідер НБА "Голден Стейт" обіграв клуб українця О.Леня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У поєдинку лідера НБА з аутсайдером, остання команда Західної конференції "Фінікс Санс" приймала першу – "Голден Стейт Ворріорс", передає кореспондент УНН.
У першій чверті феєричний виступ продемонстрував захисник "воїнів" Стефан Каррі, котрий набрав більше очок, ніж увесь колектив "Фінікса". Зірковий американець відправив у ціль 5 триочкових і загалом відзначився 23 очками, а його колектив передував у рахунку – 40:18.
Надалі господарям вдалося значно зменшити відставання і до фінального свистка команда молодого фахівця Ерла Вотсона намагалася вийти вперед, але спроби "сонячних" не увінчалися успіхом – 111:120.
Найрезультативнішим гравцем у складі "Ворріорс" став С.Каррі, який набрав 42 очки і зробив 11 передач, 22 очки до скарбнички команди із "Золотого штату" додав Клей Томпсон. За "Фінікс" 21 пункт набрав Девін Букер, ще 20 - Тайлер Юліс.
Відзначимо, що попри вихід у стартовій п'ятірці українець Олексій Лень провів у грі тільки 12:05 хвилини і завершив поєдинок із наступними цифрами – 8 очок (3/6 двоочкові, 2/3 штрафні), 4 підбирання і 3 фоли.
Додамо також, для "Санс" ця поразка стала 13 поспіль у чемпіонаті.
Нагадаємо, центровий О.Лень оформив десятий дабл-дабл в сезоні НБА.