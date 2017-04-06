Лидер НБА "Голден Стэйт" обыграл клуб украинца О.Леня

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48885 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104438 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160605 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118420 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117674 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113169 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104694 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107183 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103665 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154731 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Лидер НБА "Голден Стэйт" обыграл клуб украинца О.Леня

Лидер НБА "Голден Стэйт" обыграл клуб украинца О.Леня

Киев  •  УНН

 • 12381 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В поединке лидера НБА с аутсайдером, последняя команда Западной конференции "Финикс Санс" принимала первую - "Голден Стэйт Уорриорз", передает корреспондент УНН.

В первой четверти феерическое выступление продемонстрировал защитник "воинов" Стефан Карри, который набрал больше очков, чем весь коллектив "Финикса". Звездный американец отправил в цель 5 трехочковых и вообще отличился 23 очками, а его коллектив предшествовал в счете - 40:18.

В дальнейшем хозяевам удалось значительно уменьшить отставание и до финального свистка команда молодого специалиста Эрла Уотсона пыталась выйти вперед, но попытки "солнечных" не увенчались успехом - 111:120.

Самым результативным игроком в составе "Уорриорз" стал С.Карри, который набрал 42 очка и сделал 11 передач, 22 очка в копилку команды с "Золотого штата" добавил Клей Томпсон. За "Финикс" 21 пункт набрал Девин Букер, еще 20 - Тайлер Юлис.

Отметим, что несмотря на выход в стартовой пятерке украинец Алексей Лень провел в игре только 12:05 минуты и завершил поединок с последующими цифрами - 8 очков (3/6 двухочковые, 2/3 штрафные), 4 подбора и 3 фола.

Добавим также, для "Санс" это поражение стало 13 подряд в чемпионате.

Напомним, центровой О.Лень оформил десятый дабл-дабл в сезоне НБА.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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