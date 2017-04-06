Лидер НБА "Голден Стэйт" обыграл клуб украинца О.Леня
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В поединке лидера НБА с аутсайдером, последняя команда Западной конференции "Финикс Санс" принимала первую - "Голден Стэйт Уорриорз", передает корреспондент УНН.
В первой четверти феерическое выступление продемонстрировал защитник "воинов" Стефан Карри, который набрал больше очков, чем весь коллектив "Финикса". Звездный американец отправил в цель 5 трехочковых и вообще отличился 23 очками, а его коллектив предшествовал в счете - 40:18.
В дальнейшем хозяевам удалось значительно уменьшить отставание и до финального свистка команда молодого специалиста Эрла Уотсона пыталась выйти вперед, но попытки "солнечных" не увенчались успехом - 111:120.
Самым результативным игроком в составе "Уорриорз" стал С.Карри, который набрал 42 очка и сделал 11 передач, 22 очка в копилку команды с "Золотого штата" добавил Клей Томпсон. За "Финикс" 21 пункт набрал Девин Букер, еще 20 - Тайлер Юлис.
Отметим, что несмотря на выход в стартовой пятерке украинец Алексей Лень провел в игре только 12:05 минуты и завершил поединок с последующими цифрами - 8 очков (3/6 двухочковые, 2/3 штрафные), 4 подбора и 3 фола.
Добавим также, для "Санс" это поражение стало 13 подряд в чемпионате.
Напомним, центровой О.Лень оформил десятый дабл-дабл в сезоне НБА.