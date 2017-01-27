Лідер Косова: Сербія використовує аналогічні з "українським сценарієм" РФ методи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сербія постачає зброю і військових на північ Косова і готується застосувати там сценарій, який Росія використовувала в Україні. Про це в інтерв'ю Deutsche Welle заявив лідер Косова Хашим Тачі, передає УНН.
"Ми знаємо, що у Сербії є план щодо розділу Косова, і що Белград озброює сербів на півночі", - сказав він.
За його словами, у нього є докази того, що Сербія відправляє туди зброю, а також людей - як цивільних, так і військових.
"Сербія використовує стиль і методи Росії в Україні. Там є росіяни, які тісно співпрацюють з Белградом. Вони не носять форму, але добре озброєні і керуються безпосередньо з Белграда", - сказав лідер Косова.
Він додав, що вже висловив своє занепокоєння Брюсселю, однак ЄС поки мовчить.
М.Тачі також згадав про нещодавній інцидент з пропагандистським поїздом з гаслами "Косово - це Сербія", який прямував з Белграда на північ Косова.
Лідер Косова назвав цей крок провокацією, яка могла призвести до збройного конфлікту, якби поїзд проїхав трохи далі. За його словами, в потязі могли перевозити військових і зброю.