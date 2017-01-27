Лидер Косово: Сербия использует аналогичные с "украинским сценарием" РФ методы

"Мы знаем, что в Сербии есть план раздела Косово и Белград вооружает сербов на севере", - сказал он.

По его словам, у него есть доказательства того, что Сербия отправляет туда оружие, а также людей - как гражданских, так и военных.

"Сербия использует стиль и методы России в Украине. Там есть россияне, которые тесно сотрудничают с Белградом. Они не носят форму, но хорошо вооружены и руководствуются непосредственно из Белграда", - сказал лидер Косово.

Он добавил, что уже выразил свою обеспокоенность Брюсселя, однако ЕС пока молчит.

Х.Тачи вспомнил о недавнем инциденте с пропагандистским поездом с лозунгами "Косово - это Сербия", который следовал из Белграда на север Косово.

Лидер Косово назвал этот шаг провокацией, которая могла привести к вооруженному конфликту, если бы поезд проехал немного дальше. По его словам, в поезде могли перевозить военных и оружие.