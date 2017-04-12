Лідер Китаю закликав Д.Трампа мирно вирішити конфлікт із КНДР

Під час телефонної розмови між двома лідерами, яка відбулася сьогодні, Сі Цзіньпін наголосив, що Китай зацікавлений у ядерному роззброєнні на Корейському півострові та у збереженні миру і стабільності в регіоні. Також він зазначив, що виступає за мирне розв’язання суперечок.

При цьому голова КНР підкреслив, що “Китай прагне зберегти тісну взаємодію та координацію зі США”.

Нагадаємо, Д.Трамп заявив, що Сполучені Штати готові самостійно вирішити “проблему” Північної Кореї, якщо Китай у цьому не допоможе.

Раніше у відповідь на випробування Пхеньяном балістичних ракет США відправили угруповання кораблів до берегів Південної Кореї.