Лидер Китая призвал Д.Трампа мирно разрешить конфликт с КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию конфликтной ситуации с Северной Кореей, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Во время телефонного разговора между двумя лидерами, который состоялся сегодня, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай заинтересован в ядерном разоружении на Корейском полуострове и в сохранении мира и стабильности в регионе. Также он отметил, что выступает за мирное решение споров.
При этом председатель КНР подчеркнул, что “Китай стремится сохранить тесное взаимодействие и координацию с США”.
Напомним, Д.Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы самостоятельно решить “проблему” Северной Кореи, если Китай в этом не поможет.
Ранее в ответ на испытания Пхеньяном баллистических ракет США отправили группировку кораблей к берегам Южной Кореи.