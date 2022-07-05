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Друг путіна Сі Цзіньпін відмовився від запрошення приїхати до росії

Друг путіна Сі Цзіньпін відмовився від запрошення приїхати до росії

Київ • УНН

 • 123815 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Президент Китаю Сі Цзіньпін відмовився приїхати до рф на запрошення російського президента володимира путіна. Китайський лідер пояснив відмову коронавірусними обмеженнями. Про це повідомляє японська газета Yomiuri з посиланням на власні дипломатичні джерела, пише УНН.

Деталі

За інформацією дипломатичних джерел, 15 червня відбулася телефонна розмова двох лідерів. Сі Цзіньпін наголосив, що «в найближчому майбутньому буде важко» приїхати до росії через пандемію Covid-19.

Проте речник кремля дмитро песков зазначив, що в лідера КНР є на меті відвідати рф: «Справа в тому, що ковідні обмеження у Китаї продовжуються. Це нормально, і до цього треба з розумінням ставитись. У міру того, як усі ці обмеження будуть ослаблені, це дозволить здійснити всі візити».

Контекст

З початку війни Китай заявив про нейтральний статус: країна виступила із заявами на підтримку суверенітету України та висловленням занепокоєння щодо жертв серед цивільного населення, одночасно підтримуючи путіна в ООН та звинувачуючи США у "провокуванні війни шляхом розширення Організації Північноатлантичного договору".

Сі зіткнувся з тиском, з вимогою дистанціюватися від путіна.

Президент Джо Байден неодноразово застерігав китайського лідера від надання військової допомоги або допомоги з санкціями Москві.

Відзначимо, що два лідери зустрічалися не менше 38 разів із 2013 року.

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