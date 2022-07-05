Друг путіна Сі Цзіньпін відмовився від запрошення приїхати до росії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Президент Китаю Сі Цзіньпін відмовився приїхати до рф на запрошення російського президента володимира путіна. Китайський лідер пояснив відмову коронавірусними обмеженнями. Про це повідомляє японська газета Yomiuri з посиланням на власні дипломатичні джерела, пише УНН.
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За інформацією дипломатичних джерел, 15 червня відбулася телефонна розмова двох лідерів. Сі Цзіньпін наголосив, що «в найближчому майбутньому буде важко» приїхати до росії через пандемію Covid-19.
Проте речник кремля дмитро песков зазначив, що в лідера КНР є на меті відвідати рф: «Справа в тому, що ковідні обмеження у Китаї продовжуються. Це нормально, і до цього треба з розумінням ставитись. У міру того, як усі ці обмеження будуть ослаблені, це дозволить здійснити всі візити».
Контекст
З початку війни Китай заявив про нейтральний статус: країна виступила із заявами на підтримку суверенітету України та висловленням занепокоєння щодо жертв серед цивільного населення, одночасно підтримуючи путіна в ООН та звинувачуючи США у "провокуванні війни шляхом розширення Організації Північноатлантичного договору".
Сі зіткнувся з тиском, з вимогою дистанціюватися від путіна.
Президент Джо Байден неодноразово застерігав китайського лідера від надання військової допомоги або допомоги з санкціями Москві.
Відзначимо, що два лідери зустрічалися не менше 38 разів із 2013 року.