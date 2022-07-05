Друг путіна Сі Цзіньпін відмовився від запрошення приїхати до росії

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За інформацією дипломатичних джерел, 15 червня відбулася телефонна розмова двох лідерів. Сі Цзіньпін наголосив, що «в найближчому майбутньому буде важко» приїхати до росії через пандемію Covid-19.

Проте речник кремля дмитро песков зазначив, що в лідера КНР є на меті відвідати рф: «Справа в тому, що ковідні обмеження у Китаї продовжуються. Це нормально, і до цього треба з розумінням ставитись. У міру того, як усі ці обмеження будуть ослаблені, це дозволить здійснити всі візити».

Контекст

З початку війни Китай заявив про нейтральний статус: країна виступила із заявами на підтримку суверенітету України та висловленням занепокоєння щодо жертв серед цивільного населення, одночасно підтримуючи путіна в ООН та звинувачуючи США у "провокуванні війни шляхом розширення Організації Північноатлантичного договору".

Сі зіткнувся з тиском, з вимогою дистанціюватися від путіна.

Президент Джо Байден неодноразово застерігав китайського лідера від надання військової допомоги або допомоги з санкціями Москві.

Відзначимо, що два лідери зустрічалися не менше 38 разів із 2013 року.