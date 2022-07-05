Друг путина Си Цзиньпин отказался от приглашения приехать в россию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Китая Си Цзиньпин отказался приехать в рф по приглашению российского президента владимира путина. Китайский лидер объяснил отказ коронавирусными ограничениями. Об этом сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на свои дипломатические источники, пишет УНН.
Детали
По информации дипломатических источников, 15 июня состоялся телефонный разговор двух лидеров. Си Цзиньпин подчеркнул, что «в ближайшем будущем будет трудно» приехать в россию из-за пандемии Covid-19.
Однако пресс-секретарь кремля дмитрий песков отметил, что у лидера КНР есть цель посетить рф: «Дело в том, что ковидные ограничения в Китае продолжаются. Это нормально, и к этому нужно с пониманием относиться. По мере того, как все эти ограничения будут ослаблены, это позволит выполнить все визиты».
Контекст
С начала войны Китай заявил о нейтральном статусе: страна выступила с заявлениями в поддержку суверенитета Украины и выражением беспокойства по поводу жертв среди гражданского населения, одновременно поддерживая путина в ООН и обвиняя США в "провоцировании войны путем расширения Организации Североатлантического договора".
Си столкнулся с давлением, с требованием дистанцироваться от путина.
Президент Джо Байден неоднократно предостерегал китайского лидера от предоставления военной помощи или помощи с санкциями Москве.
Отметим, что два лидера встречались не менее 38 раз с 2013 года.