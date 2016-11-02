Лідер Ірану висміяв вибори у США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї зі зневагою висловився про передвиборчу кампанію в США, передає УНН із посиланням на ВВС.
За його словами, заяви обох кандидатів під час дебатів стали доказом руйнування людських цінностей в Сполучених Штатах.
Він застеріг поміркованих політиків в Ірані проти ініціатив з проведення прямих переговорів зі США з будь-якого питання.
Водночас іранський президент Хассан Рухані охарактеризував вибір, який стоїть перед американцями, як вибір між поганим і ще гіршим.
Колишній президент країни Акбар Хашемі Рафсанджані назвав республіканського кандидата Дональда Трампа небезпечною людиною.
Іранці стурбовані тим, що перемога Трампа може призвести до розірвання ядерної угоди з Іраном і повторного запровадження санкцій.