Лидер Ирана высмеял выборы в США

По его словам, заявления обоих кандидатов во время дебатов стали доказательством разрушения человеческих ценностей в Соединенных Штатах.

Он предостерег умеренных политиков в Иране против инициатив по проведению прямых переговоров с США по любому вопросу.

В то же время иранский президент Хассан Рухани охарактеризовал выбор, который стоит перед американцами, как выбор между плохим и еще худшим.

Бывший президент страны Акбар Хашеми Рафсанджани назвал республиканского кандидата Дональда Трампа опасным человеком.

Иранцы обеспокоены тем, что победа Трампа может привести к разрыву ядерной сделки с Ираном и повторному введению санкций.