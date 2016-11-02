Лидер Ирана высмеял выборы в США
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи с презрением высказался о предвыборной кампании в США, передает УНН со ссылкой на ВВС .
По его словам, заявления обоих кандидатов во время дебатов стали доказательством разрушения человеческих ценностей в Соединенных Штатах.
Он предостерег умеренных политиков в Иране против инициатив по проведению прямых переговоров с США по любому вопросу.
В то же время иранский президент Хассан Рухани охарактеризовал выбор, который стоит перед американцами, как выбор между плохим и еще худшим.
Бывший президент страны Акбар Хашеми Рафсанджани назвал республиканского кандидата Дональда Трампа опасным человеком.
Иранцы обеспокоены тем, что победа Трампа может привести к разрыву ядерной сделки с Ираном и повторному введению санкций.