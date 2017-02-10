Лідер бойовиків О.Захарченко пригрозив наступом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Лідер бойовиків Олександр Захарченко вчора, 9 лютого відвідав “передову”, де заявив про можливість наступу на Україну, передає УНН з посиланням на сайт сепаратистів “ДАН”.
О.Захарченко закликав бойовиків помститися за смерть командира підрозділу “Сомалі” Михайла Товстих. У його смерті він звинуватив Україну.
“Нас змушують помститися за Михайла, почати наступ. Це зрив Мінських угод. Але це наступ буде абсолютно непродуманим, тому ми будемо готуватися, а за Гіві ми в будь-якому випадку помстимося”, — заявив О.Захарченко.
Також на ролику також чутно, що О.Захарченко дає вказівки бойовикам звідки вести обстріл і каже.
“Україна ще не знає, з ким вона зв’язалася”, — каже він.