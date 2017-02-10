Лидер боевиков А.Захарченко пригрозил наступлением
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Лидер боевиков Александр Захарченко вчера, 9 февраля посетил "передовую", где заявил о возможности наступления на Украину, передает УНН со ссылкой на сайт сепаратистов "ДАН".
А.Захарченко призвал боевиков отомстить за смерть командира подразделения "Сомали" Михаила Толстых. В его смерти он обвинил Украину.
"Нас заставляют отомстить за Михаила, начать наступление. Это срыв Минских соглашений. Но это наступление будет абсолютно непродуманным, поэтому мы будем готовиться, а за Гиви мы в любом случае отомстим ", - заявил О.Захарченко.
Также на ролике слышно, что А.Захарченко дает указания боевикам откуда вести обстрел и говорит.
"Украина еще не знает, с кем она связалась", - говорит он.