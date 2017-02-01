Лідер АПЛ "Челсі" завершив у нічию матч проти "Ліверпуля"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У центральному матчі 23-го туру Англійської Прем’єр-ліги лондонський “Челсі” і “Ліверпуль” поділили очки — 1:1, інформує УНН з посиланням на сайт ФК “Ліверпуль”.
В середині першої половини рахунок на табло відкрив оборонець “синіх” Давид Луїс, проте Джорджіньйо Вейналдум на 57 хвилині встановив паритет.
Примітно, що форвард “Челсі” Дієго Коста мав нагоду забити переможний гол, але не реалізував 11-метровий удар.
Нагадаємо, що “аристократи” набрали 56 очок і на 9 пунктів випереджають “Тотенхем”, що йде на 2-й позиції. У “Ліверпуля” на десять балів менше — 4-та сходинка.
Додамо також, що “Челсі” у 24 турі зіграє в центральному поєдинку туру проти “Арсеналу”, а “Ліверпуль” боротиметься за перемогу в гостях із “Халл Сіті”.