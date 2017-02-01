Лидер АПЛ "Челси" завершил вничью матч против "Ливерпуля"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В центральном матче 23-го тура Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" и "Ливерпуль" поделили очки - 1: 1, передает УНН со ссылкой на сайт ФК "Ливерпуль".
В середине первой половины счет на табло открыл защитник "синих" Давид Луис, однако Джорджиньйо Вейналдум на 57 минуте установил паритет.
Примечательно, что форвард "Челси" Диего Коста имел возможность забить победный гол, но не реализовал 11-метровый удар.
Напомним, что "аристократы" набрали 56 очков и на 9 пунктов опережают "Тоттенхэм", идущий на 2-й позиции. У "Ливерпуля" на десять баллов меньше - 4-ступенька.
Добавим также, что "Челси" в 24 туре сыграет в центральном поединке тура против "Арсенала", а "Ливерпуль" будет бороться за победу в гостях с "Халл Сити".