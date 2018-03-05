Лібералізація валютного ринку забезпечить приток інвестицій - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Прийняття закону “Про валюту” сприятиме притоку прямих іноземних інвестицій, а також внутрішніх інвестицій. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає УНН.
“Прийняття закону „Про валюту“, безумовно, сприятиме притоку прямих іноземних інвестицій. Тому що ми, перш за все, приведемо наше законодавство до європейських норм, воно повністю відповідатиме цим принципам. Це говоритиме про те, що ми йдемо до вільного руху капіталу, що безумовно, знімає багато обмежень, які є неефективними та такими, що стримують приток прямих іноземних інвестицій. Я думаю, що це буде позитивним фактором не тільки з точки зору прямих іноземних інвестицій, але й внутрішніх інвестицій”, — зауважив він.
Нагадаємо, закон “Про валюту” забезпечить перехід України до нової сучасної моделі валютного регулювання, яка впроваджує принцип “дозволено все, що прямо не заборонено законом”, тобто резиденти та нерезиденти зможуть проводити будь-які валютні операції (у іноземній валюті та гривні) без обмежень.