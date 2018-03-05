Либерализация валютного рынка обеспечит приток инвестиций - НБУ

“Принятие закона ”О валюте“, безусловно, будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций. Потому что мы, прежде всего, приведем наше законодательство к европейским нормам, оно будет полностью соответствовать этим принципам. Это будет говорить о том, что мы идем к свободному движению капитала, что, безусловно, снимает многие ограничения, которые являются неэффективными и такими, которые сдерживают приток прямых иностранных инвестиций. Я думаю, что это будет положительным фактором не только с точки зрения прямых иностранных инвестиций, но и внутренних инвестиций”, - отметил он.

Напомним, закон “О валюте” обеспечит переход Украины к новой современной модели валютного регулирования, которая внедряет принцип “разрешено все, что прямо не запрещено законом”, то есть резиденты и нерезиденты смогут проводить любые валютные операции (в иностранной валюте и гривне) без ограничений.