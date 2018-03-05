Либерализация валютного рынка обеспечит приток инвестиций - НБУ

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 54857 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 65401 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 68420 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 104788 просмотра

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Принятие закона “О валюте” будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций, а также внутренних инвестиций. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает УНН.

“Принятие закона ”О валюте“, безусловно, будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций. Потому что мы, прежде всего, приведем наше законодательство к европейским нормам, оно будет полностью соответствовать этим принципам. Это будет говорить о том, что мы идем к свободному движению капитала, что, безусловно, снимает многие ограничения, которые являются неэффективными и такими, которые сдерживают приток прямых иностранных инвестиций. Я думаю, что это будет положительным фактором не только с точки зрения прямых иностранных инвестиций, но и внутренних инвестиций”, - отметил он.

Напомним, закон “О валюте” обеспечит переход Украины к новой современной модели валютного регулирования, которая внедряет принцип “разрешено все, что прямо не запрещено законом”, то есть резиденты и нерезиденты смогут проводить любые валютные операции (в иностранной валюте и гривне) без ограничений.

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