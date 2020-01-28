"Лейкерс" відмінив дербі клубів з Лос-Анджелесу через смерть Брайанта
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. БК “Лос-Анджелес Лейкерс” виступив із заявою з приводу з приводу трагічної смерті легенди клубу Кобі Брайанту, якому було 41 рік, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Клуб вирішив перенести матч проти “Лос-Анджелес Кліпперс”.
“Після консультації з НБА гра, між „Лос-Анджелес Лейкерс“ і „Лос-Анджелеса Кліпперс“, яка запланована на 28 січня, буде скасована і призначена нова дата. „Лос-Анджелес Лейкерс“ хотів би подякувати всім вам за підтримку і співчуття. Це дуже важкий час для всіх нас. Ми продовжимо підтримувати сім’ю Брайанта і будемо ділитися з вами усією можливою інформацією”, — йдеться в заяві клубу.
Нагадаємо, що легенда НБА Брайант разом із 13-річною дочкою Джианою загинули в результаті аварії вертольота поблизу Калабасаса. 41-річний баскетболіст знаходився на борту свого приватного вертольота разом з сімома іншими пасажирами та пілотом.