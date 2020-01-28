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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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"Лейкерс" отменил дерби клубов из Лос-Анджелеса из-за смерти Брайанта

Киев • УНН

 • 11216 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. БК “Лос-Анджелес Лейкерс” выступил с заявлением по поводу по поводу трагической смерти легенды клуба Коби Брайант, которому было 41 год, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

"Лейкерс" отменил дерби клубов из Лос-Анджелеса из-за смерти Брайанта

Клуб решил перенести матч против “Лос-Анджелес Клипперс”.

“После консультации с НБА игра между „Лос-Анджелес Лейкерс“ и „Лос-Анджелеса Клипперс“, которая запланирована на 28 января, будет отменена и назначена новая дата. „Лос-Анджелес Лейкерс“ хотел бы поблагодарить всех вас за поддержку и сочувствие. Это очень трудное время для всех нас. Мы продолжим поддерживать семью Брайанта и будем делиться с вами всей возможной информацией”, — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что легенда НБА Брайант вместе с 13-летней дочерью Джиан погибли в результате аварии вертолета вблизи Калабасас. 41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета вместе с семью другими пассажирами и пилотом.

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