Лейбористи скоротили розрив з партією Т.Мей у Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Лейбористи скорочують розрив з консерваторами в передвиборчих парламентських перегонах у Великій Британії, як дані одного з нових опитувань показали скорочення відриву нинішнього британського прем'єр-міністра і лідера торі Терези Мей від суперників до шести пунктів, передає УНН з посиланням на The Telegraph.
Політична агітація була перезапущена в п'ятницю після того, як перед цим її припинили через теракт у Манчестері. До нападу лейбористи наздоганяли консерваторів.
Розрив між двома основними політсилами продовжує звужуватися, згідно з новим дослідженням.
На початку кампанії деякі опитування показували, що підтримка торі була на рівні, майже удвічі більшою за кількість голосів за лейбористську партію, що свідчило про те, що найбільш вірогідним результатом буде переконлива перемога консерваторів, що покращило б позиції нинішню робочу більшість Терези Мей у палаті громад.
Однак, показники партії Т.Мей впали з 17,8 пунктів до нижче 10 у новому дослідженні з 18 квітня, коли вона оголосила про позачергові вибори. Це середньодобовий показник за останні вісім опитувань, пише видання.
Деякі експерти підрахували, що торі можуть забрати 56 місць у лейбористів.
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових парламентських виборів 8 червня.