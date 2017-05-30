Лейбористы сократили разрыв с партией Т.Мэй в Великобритании

Политическая агитация была перезапущена в пятницу после того, как перед этим ее прекратили из-за теракта в Манчестере. До нападения лейбористы догоняли консерваторов.

Разрыв между двумя основными политсилами продолжает сужаться, согласно новому исследованию.

В начале кампании некоторые опросы показывали, что поддержка тори была на уровне, почти вдвое больше числа голосов за лейбористскую партию, что свидетельствовало о том, что наиболее вероятным результатом будет убедительная победа консерваторов, что улучшило бы позиции нынешнего рабочего большинства Терезы Мэй в палате общин.

Однако, показатели партии Т.Мэй упали с 17,8 пунктов до ниже 10 в новом исследовании с 18 апреля, когда она объявила о внеочередных выборах. Это среднесуточный показатель за последние восемь опросов, пишет издание.

Некоторые эксперты подсчитали, что тори могут забрать 56 мест у лейбористов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня.