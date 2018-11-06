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Lexus на смерть збив двох пішоходів під Харковом

Lexus на смерть збив двох пішоходів під Харковом

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Харківській області автомобіль Lexus збив на пішохідному переході двох чоловіків. Від отриманих травм постраждалі загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

Так, повідомлення про аварію надійшло до поліції вчора, 5 листопада, о 18:30.

"Аварія сталася на трасі в смт Солоницівка Дергачівського району. Попередньо, водій автомобіля Lexus на пішохідному переході збив двох чоловіків, віком 31 та 43 років. Від отриманих травм постраждалі загинули на місці аварії", – йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Усі обставини аварії наразі встановлюються.

Нагадаємо, під Києвом п’яний чоловік збив 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу разом із мамою та сестрою.

Українські Національні Новини

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