Lexus на смерть збив двох пішоходів під Харковом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Харківській області автомобіль Lexus збив на пішохідному переході двох чоловіків. Від отриманих травм постраждалі загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.
Так, повідомлення про аварію надійшло до поліції вчора, 5 листопада, о 18:30.
"Аварія сталася на трасі в смт Солоницівка Дергачівського району. Попередньо, водій автомобіля Lexus на пішохідному переході збив двох чоловіків, віком 31 та 43 років. Від отриманих травм постраждалі загинули на місці аварії", – йдеться в повідомленні.
Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Усі обставини аварії наразі встановлюються.
Нагадаємо, під Києвом п’яний чоловік збив 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу разом із мамою та сестрою.