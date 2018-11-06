Lexus насмерть сбил двух пешеходов под Харьковом

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107531 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115099 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 153170 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146885 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137604 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128751 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172930 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118121 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141673 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Lexus насмерть сбил двух пешеходов под Харьковом

Lexus насмерть сбил двух пешеходов под Харьковом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Харьковской области автомобиль Lexus сбил на пешеходном переходе двух мужчин. От полученных травм пострадавшие погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.

Так, сообщение об аварии поступило в полицию вчера, 5 ноября, в 18:30.

"Авария произошла на трассе в пгт Солоницевка Дергачевского района. Предварительно, водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин в возрасте 31 и 43 лет. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии", – говорится в сообщении.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, под Киевом пьяный человек сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой и сестрой.

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