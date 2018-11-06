Lexus насмерть сбил двух пешеходов под Харьковом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Харьковской области автомобиль Lexus сбил на пешеходном переходе двух мужчин. От полученных травм пострадавшие погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
Так, сообщение об аварии поступило в полицию вчера, 5 ноября, в 18:30.
"Авария произошла на трассе в пгт Солоницевка Дергачевского района. Предварительно, водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин в возрасте 31 и 43 лет. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии", – говорится в сообщении.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, под Киевом пьяный человек сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой и сестрой.