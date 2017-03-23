Левеня намагалися вивезти з України, сховавши серед 2 тис. папуг
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 березня. УНН. Під час оформлення на виїзд з України одного з теплоходів на прикордонний контроль прибув легковий автомобіль Fiat під керуванням громадянина Туреччини та з двома пасажирами. Серед тварин, яких перевозили в авто, виявили левеня. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДПСУ.
Транспортним засобом перевозили 2 тис. 245 папуг та 4 котів. Під час проведення поглибленого огляду прикордонники серед тварин, яких іноземці перевозили з необхідними дозвільними документами, виявили ще одну тварину.
З’ясувалося, що один з пасажирів заховав в багажному відділені за клітками з папугами під ковдрою, в спортивній сумці з особистими речами лева, про що своїх співвітчизників не попередив.
Попередньо молодій тварині лише місяць від народження. Левеня турок намагався приховано вивезти до Туреччини.
За цим фактом проінформовано ветеринарну службу порту.
Наразі екзотичну тварину направили до Одеського зоопарку, а іноземця притягнуто до відповідальності за порушення законодавства.
Нагадаємо, у січні в Об'єднаних Арабських Еміратах заборонили тримати вдома таких диких тварин, як левів чи тигрів.